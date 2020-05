Fase 2, il sindaco di Milano Sala: "Sui mezzi Atm solo il 25% della normale capacità"

"Con la Fase 2 i mezzi pubblici Atm avranno solo il 25% della normale capacità". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che in un video a bordo di uno dei nuovi autobus elettrici dell'Azienda Trasporti Milanese spiega quali saranno le modalità di accesso al trasporto in città in vista della riapertura del 4 maggio.

"Oltre alle mascherine - spiega Sala - bisognerà indossare anche i guanti, come da disposizione della Regione Lombardia. L'accesso ai mezzi Atm sarà limitato rispetto al normale e per questo invito chi lavora vicino a casa a farsi magari una passeggiata per recarsi in ufficio, e a utilizzare il più possibile biciclette e mezzi di trasporto alternativi".