Fattura sì, fattura no: il digitale è un "casino". Le voci dei commercianti milanesi sulla fatturazione elettronica

Profondo disagio tra i commercianti milanesi per la trasformazione digitale del metodo di fatturazione tra privati.

A dieci giorni dall'entrata in vigore dell’ormai famosa e celebre fattura elettronica, abbiamo chiesto alle piccole e storiche attività commerciali di Milano come sta andando. “Non eravamo pronti e non lo siamo ancora, la fattura elettronica deve essere emessa in 'formato XML', ma noi non sapevamo neanche cosa fosse”, hanno lamentato in molti ai nostri microfoni.

Ma c’è chi, anche grazie all'aiuto del proprio commercialista, è riuscito ad entrare nel meccanismo e crede che a lungo andare possa realmente permettere di realizzare gli obiettivi per il quale il sistema è stato introdotto: lotta all'evasione, abbattere i costi di stampa, spedizione e conservazione e semplificazione contabile.