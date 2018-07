Fedez e Ferragni cuore d'oro: niente regali al matrimonio, ma una raccolta fondi da donare

Non regali, ma donazioni. Sarà un matrimonio all'insegna della solidarietà quello di Fedez e Chiara Ferragni, che il prossimo 1 settembre si diranno per sempre sì a Noto. Il cantante e la fashion blogger, infatti, hanno deciso di trasformare la loro lista nozze in una speciale raccolta fondi da donare.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi sposini, naturalmente su Instagram. "Abbiamo deciso di non richiedere regali, ma di cogliere l'occasione per poter aiutare in concreto uno o più nostri fan - ha spiegato la Ferragni -. Quindi non donare a una onlus ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a una raccolta fondi - ha chiarito la coppia -. Quindi sottoponeteci le cause che secondo voi sono meritevoli di un aiuto, noi selezioneremo quelle che hanno più bisogno e le nostre donazioni andranno direttamente a quelle persone per aiutare una causa speciale".

"Fedez e io abbiamo deciso di chiedere ai nostri ospiti di donare per una giusta causa e non di farci regali per il nostro matrimonio - hanno scritto su Instagram Fedez e Ferragni -. Non abbiamo ancora deciso quale causa ed è per questo che chiediamo il vostro aiuto: scrivete una mail a charity@theferragnez.com e raccontateci una causa personale che voi o qualcuno vicino a voi sta combattendo. Quella che ci toccherà di più - hanno concluso i due - avrà il supporto nostro e dei nostri fan".