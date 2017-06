Fedez in una gioielleria di corso Buenos Aires: centinaia di persone in strada, fan in delirio

Fan in delirio a Milano per Fedez, che giovedì pomeriggio ha presentato in una gioielleria di corso Buenos Aires una serie di orologi “firmati” proprio da lui.

Centinaia di ragazzi, evidentemente fan del rapper milanese, lo hanno atteso in strada per riuscire a strappargli un saluto o una foto. All’arrivo del cantante la ressa è aumentata e tanti tra i presenti hanno iniziato ad urlare per salutarlo.

Lo stesso Fedez, poi, si è intrattenuto nella gioielleria - dove si è esibito in un dj set - e ha incontrato trenta ragazzi che avevano vinto un concorso on line per passare qualche minuto con lui.

Il cantante, una volta a casa, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram per dire "grazie" a tutti i fan presenti. "È sempre bello incontrarvi", è stato il saluto del rapper.