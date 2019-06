Violenza di genere, ai giardini della Guastalla la panchina rossa contro il femminicidio

È stata inaugurata lunedì 17 giugno la panchina rossa contro i femminicidi ai giardini della Guastalla. Un'iniziativa voluta dal Comune di Milano in collaborazione con l'associazione "Amici della Guastalla" per dire "No" alla violenza di genere e ai maltrattamenti nei confronti delle donne.

Alla cerimonia anche il presidente del Consiglio Comunale di Milano Lamberto Bertolé, che ha tagliato il nastro insieme alla presidente dell'associazione, Caterina Azzi, che però rivela: "Purtroppo dopo pochi giorni dalla verniciatura della panchina abbiamo trovato scritte ingiuriose contro le donne. Scritte che non voglio ripetere perché troppo volgari".