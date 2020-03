Milano, quasi pronta la nuova terapia intensiva costruita grazie ai "Ferragnez"

"Siamo a un millimetro dall’apertura a tempo di record del nuovo reparto di Terapia Intensiva al San Raffaele". Lo ha annunciato sui social il virologo Roberto Burioni. "Le donazioni le avete fatte, ora - prosegue - serve che restiate a casa per darci il tempo per curare tutti i pazienti". Secondo quanto scritto dal rapper Fedez in un tweet la struttura, in grado di ospitare 14 pazienti, diventerà operativa nella giornata di lunedì 23 marzo.

Il reparto è stato realizzato grazie alla raccolta fondi lanciata sui social da Chiara Ferragni e Fedez. Attraverso i loro follower i "Ferragnez" sono riusciti a raccogliere oltre 4 milioni di euro, una cifra mostruosa "costruita" attraverso piccole donazioni, quasi tutte tra tra 5 e 100 euro.