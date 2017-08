Grigliata solidale e giocolieri di fronte Palazzo Marino, il Ferragosto delle periferie | Video

Il Comitato Abitanti San Siro e il centro sociale Il Cantiere hanno organizzato una giornata all'insegna del cibo, del gioco e del divertimento davanti Palazzo Marino. Il Ferragosto delle periferie dimenticate, lo hanno definito così, un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di grande attualità come il diritto alla casa e l'attenzione verso le aree più degradate della città.In piazza Della Scala, in tanti si sono ritrovati per condividere una giornata arricchita da spettacoli ludici, mercatino del riuso e una particolare grigliata di pesce.