Milano, migliaia in piazza Duomo per la festa Ferrari: la scuderia del Cavallino compie 90 anni

Festa Ferrari in piazza Duomo a Milano, dove migliaia di persone sono accorse per ammirare grandi e indimenticati campioni di ieri e di oggi in occasione dei 90 anni della storica scuderia di Formula 1. Protagonisti dell'evento storici piloti come Alain Prost, Jean Alesi e Gherard Berger, ma anche idoli più recenti come Vettel, Raikkonen e il giovanissimo Leclerc, ma anche le auto d'epoca che hanno sfilato in piazza tra l'ammirazione dei tifosi.

"La Ferrari ti dà un'emozione unica - spiega Jean Alesi - e i suoi tifosi sono unici. Sono loro che ti danno le ali in pista e il loro entusiasmo è sempre presente perché voi italiani siete in tutto il mondo. Quelli alla guida della rossa per me sono stati anni stupendi".

Tra gli ospiti anche Lapo Elkann, che racconta: "Questa è una famiglia fatta da persone competenti e di cuore, uomini e donne eccezionali che mettono passione, grinta e soprattutto tanto amore in quel che fanno. Il rosso - chiosa Lapo - è cuore, è passione e determinazione. Il rosso è Ferrari".