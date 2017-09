Le Ferrari sfilano a Milano, oltre 500 modelli per i 70 anni della Rossa

Venerdì 8 e sabato 9 settembre oltre 500 modelli di Ferrari hanno sfilato su Corso Sempione dove si sono radunati fan e semplici curiosi. Le Rosse di Maranello hanno così festeggiato i 70 anni della Casa, un traguardo importante ricordato in altre sette capitali europee. Dalle più classiche alle più estrose, ce n'era davvero per tutti i gusti con i piloti che non hanno mancato l'occasione per impressionare con il mitico rombo del motore. Sabato 9 settembre le Rosse sono partite alla volta di Maranello.