"Nei secoli fedeli": i carabinieri festeggiano a Milano i 204 anni di storia dalla fondazione

Tricolori, uniformi vecchie e nuove e l'immancabile, storica, fiamma.

Festa grande mercoledì pomeriggio per i carabinieri, che nella caserma "Medici" di via Lamarmora a Milano hanno festeggiato i 204 anni dalla fondazione dell'Arma.

In una cerimonia sobria ed emozionante, le donne e gli uomini che hanno fatto del motto "Possiamo aiutarvi" una ragione di vita hanno sfilato composti e hanno reso onore ai propri colleghi più meritevoli, premiati con encomi e riconoscimenti. Presenti in via Lamarmora tutti i mezzi dell'Arma - dai blindati all'Alfa Giulietta - e tutti i reparti, compresi i carabinieri a cavallo, molto apprezzati dai "visitatori" più piccoli.

Alle celebrazioni ha preso parte anche Liliana Segre, la senatrice a vita milanese che è sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti ed è stata accolta da un lungo applauso di tutti i presenti.

Ecco le immagini più belle di quella che per i militari lombardi è stata una stupenda giornata di festa.