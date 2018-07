Francia campione del Mondo: e a Milano è festa grande in strada (con le baguette). Video

Birra, corri, bandiere e - naturalmente - le baguette. È arrivata anche a Milano la festa francese per la coppa del Mondo che i transalpini hanno conquistato domenica pomeriggio battendo la Croazia per 4-2 nella finalissima di Russia 2018.

In via Melzo - zona Porta Venezia, pieno centro città - si sono radunati tantissimi "galletti", che hanno guardato la partita insieme nel locale "Égalité" e al triplice fischio hanno dato il via alla festa.

Mentre capitan Lloris alzava al cielo di Mosca la coppa del Mondo, la boulangerie ha offerto a tutti le classiche baguette.