Festa Europea della Musica, si suona sul treno Milano - Parigi

Torna la Festa Europea della Musica, un evento che si celebra in concomitanza con l'inizio dell'estate, il 21 giugno. Per l'occasione sono tanti i punti di incontro per cantanti e musicisti che si esibiscono tra strade, piazze e luoghi affollati. Ma non solo. Anche in treno. E così sul TGV che collega la stazione milanese di porta Garibaldi a quella di Gare de Lyon di Parigi si sono esibiti con standard jazz e brani di musica classica quattro studenti dei corsi jazz diretti da Enrico Intra della scuola civica Claudio Abbado. In serata poi, dopo il viaggio musicale che rientra nel protocollo d'intesa fra il Comune di Milano e Sncf (le ferrovie francesi) sempre a Parigi, all'istituto di cultura, si è potuta ammirare la performance di quattro cantanti dell'Accademia della Scala

(Video del Comune di Milano - @ComuneMI Twitter)