Margherita, 16 anni: "Finalmente anche per la legge sono figlia di entrambe le mie mamme"

Ha la gioia stampata sul volto Margherita, 16 anni, che si è vista riconosciute anche dalla legge le sue due mamme, adesso entrambe genitori. Una famiglia numerosa la sua composta da 4 figli e, appunto, due mamme: "A scuola nessuno ha da ridire, ho tanti amici e mi vogliono bene", ha detto la ragazza che è invece apparsa un po' dispiaciuta per il suo amico Federico, lui dovrà ancora aspettare: "Sono contenta per lei, oggi è un giorno importante. La prossima volta toccherà a me, non vedo l'ora", ha detto il ragazzo.

"Riconosciuta la nostra quotidianità"

Nella giornata di mercoledì 6 giugno, nel corso di una celebrazione pubblica, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha registrato gli atti di nascita di 4 famiglie arcobaleno, 9 bambini che si sono visti riconoscere le loro mamme come genitori, entrambe. Un passo importante nell'ambito dei diritti LGBT.