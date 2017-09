Fashion week, il negozio di Chiara Ferragni preso d’assalto: centinaia di clienti in fila

Chiara Ferragni e moda: un binomio inscindibile. L’ultima conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, è arrivata sabato pomeriggio, quando la fashion blogger più famosa d’Italia ha inaugurato ufficialmente - una sorta di “grand opening” - il suo primo negozio milanese.

Il locale di via Capelli - già aperto dallo scorso 23 luglio - è stato letteralmente preso d’assalto dai fan e dai clienti, che in centinaia si sono messi in fila nella stradina che da corso Como porta a piazza Gae Aulenti per riuscire a entrare nello store.

L’evento - organizzato non a caso in concomitanza con la Fashion week - è riuscito in pieno e la stessa Ferragni ha mostrato la fila con un video su Instagram accompagnato da un semplice, ma evidentemente soddisfatto, “Ok”.