Milano, fila mostruosa per incontrare Saviano: "Siamo comunità resistente, grazie". Video

Milano risponde all'appello di Roberto Saviano. Lunedì pomeriggio lo scrittore napoletano ha presentato a "Forma meravigli" il suo nuovo libro "In mare non esistono taxi" e ha riscosso un successo di pubblico incredibile.

Tra via Meravigli e la galleria, infatti, si è formata una coda lunga almeno duecento metri di persone in attesa di incontrare e conoscere il "papà" di Gomorra.

"Grazie per aver atteso così a lungo (nonostante il caldo!) - ha commentato lo stesso Saviano -. Grazie per ogni stretta di mano, per ogni abbraccio, per ogni sorriso, per ogni parola di conforto, per ogni consiglio dato o richiesto. Non solo lettori, non solo pagine, ma comunità resistente! Grazie!".

Le immagini.