"Non uccidete i lupi": il flash mob in piazza Duomo delle Iene vegane

Il gruppo di animalisti "Iene Vegane", l'altro giorno, ha organizzato un flash mob in piazza Duomo per la salvaguardia del lupo.

"La Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2017 ha autorizzato l'abbattimento dei lupi, in un contesto in cui già centinaia di lupi vengono brutalmente uccisi dal bracconaggio con il fucile, bocconi avvelenati o lacci di filo metallico. L’approvazione definitiva del “Piano per la conservazione del lupo” doveva essere votata il 2 febbraio, ma è stata rinviata al 23 febbraio, dopo la mobilitazione di varie associazioni animaliste. Possiamo e dobbiamo fermarli! Il lupo non è cattivo e noi lo vogliamo vivo", scrivono gli attivisti.

E' stata attivata anche una petizione.