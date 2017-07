Le "Focaccine dell'Esselunga" diventano una canzone virale su Spotify e YouTube | Video

Le focaccine dell'Esselunga diventano una hit musicale. È successo davvero e la "canzone" che celebra uno dei prodotti del reparto pane della catena di supermercati fondata da Bernardo Caprotti è in vetta alle classifiche “viral” di Spotify.

La canzoncina è un pezzo trap (sottogenere del rap) più elaborato nella parte musicale che nel testo in cui viene raccontato come il produttore abbia scoperto le focaccine dopo alcune compere della madre. L'autore del pezzo è pressoché sconosciuto, c'è chi sostiene che sia della "scuderia" di RadioDeejay e in particolare del programma "Ciao Belli". Non solo, c'è chi sostiene che dietro alla "hit" ci sarebbe la mano di Claudio Cecchetto: Oel sarebbe l’anagramma di suo figlio Leo e il brano un frammento di vita adolescenziale. Il mistero resta, ma nel frattempo il video ha totalizzato oltre 127mila riproduzioni su YouTube.