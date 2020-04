Milano, decine di persone salgono su un bus tutte insieme: il video dell'assembramento

Il bus 67, direzione piazzale Baracca, si accosta alla fermata di via delle Forze Armate nei pressi del civico 363, a Baggio.

Alla fermata attendono numerose persone. Il video (pubblicato sui social) parla da solo. Tutti salgono sul bus, che quindi si riempie e riparte verso il centro di Milano. Strapieno, a quel punto.

Osservando bene le persone in attesa, molte hanno in mano un sacchetto di plastica bianco. Vi è quindi l'ipotesi che si tratti di senzatetto appena arrivati dalla mensa delle suore missionarie della carità (la congregazione fondata da Madre Teresa di Calcutta), che distribuiscono pasti con sacchietti nella sede di via delle Forze Armate 379. La fermata del bus è la più vicina alla sede delle suore per chi deve tornare verso il centro. Il video, tuttavia, secondo le informazioni fornite a MilanoToday sarebbe stato girato sabato 11 aprile, di mattina, in un orario incompatibile con l'apertura della mensa delle suore, che in questo periodo distribuisce i sacchetti nel pomeriggio di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e la mattina di domenica.

Un mese dal "lockdown", gli assembramenti continuano

Il punto non è però chi siano e che cosa facciano coloro che affollano la fermata e il bus (peraltro, se fossero realmente senzatetto, nessuno darebbe loro una qualche colpa); il punto (sollevato da chi cura la pagina Facebook) è che cosa si possa fare per prevenire l'affollamento. Il fatto è che, dopo più di un mese dal primo "lockdown" dell'8 marzo e dopo un mese e mezzo dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non pare che il problema dell'affollamento dei mezzi pubblici a Milano sia stato risolto.

Un tentativo di Atm è stato fatto sulle metropolitane, con l'aumento delle corse dei treni (precedentemente diminuiti in modo drastico) e il controllo ai tornelli. Sui mezzi di superficie sembra invece che una soluzione non sia ancora arrivata. Qualche settimana fa i sindacati dei lavoratori di Atm avevano invitato i propri aderenti a fermare il mezzo e chiamare le forze dell'ordine in caso di assembramento eccessivo.