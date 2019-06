In fila dalle tre di notte in corso Buenos Aires. Solo per comprare delle scarpe da tennis in edizione limitata: le Yezzy boost 350 V2 black. Il prezzo? 220 euro al paio in negozio. Prezzo che si moltiplica a pochi metri fuori dal negozio dove un dehor di un bar ancora chiuso si è trasformato per l'occasione in una sorta di mini magazzino all'aperto dove domanda e offerta si incontrano, stringono mani e si scambiano banconote.