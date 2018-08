Frana a Courmayeur, 'valanga' di sassi e fango sulla strada: morti marito e moglie milanesi

Due milanesi - Vincenzo Mattioli di sessantuno anni e sua moglie - sono morti in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, travolti da una frana che si è staccata in località Planpinceux dopo un improvviso e abbandonate temporale invadendo la strada comunale.

L'auto della coppia, che stava andando in vacanza, è stata centrata in pieno dalla colata di sassi e fango e per i due non c'è stato scampo. Il corpo di Mattioli è stato trovato praticamente subito ed è stato recuperato dal soccorso alpino valdostano per poi essere portato alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Sua moglie, invece, è stata ufficialmente dispersa fino a martedì mattina, quando i soccorritori hanno individuato il suo cadavere incastrato sotto la macchina.

Almeno duecento gli sfollati. Nelle immagini, pubblicate su Facebook da Mario Tosi, la strada completamente bloccata dal "muro" di sassi e detriti.