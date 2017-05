Settecentocinquanta chilometri a piedi percorsi in poco meno di un mese: da Milano a Roma lungo la Via Francigena, antica via romea. È il progetto dei videomaker Luca Contieri e del fotografo Mimmo Lanzafame. La loro esperienza – fissata nel tempo con centinaia di foto e clip – diventerà un documentario e verrà pubblicato nelle prossime settimane. Per il momento i due hanno pubblicato il trailer che annuncia il video sulla loro pagina facebook.