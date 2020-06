Franceschini contestato alla Triennale dai lavoratori dello spettacolo: "No al 'Netflix della cultura'"

Era atteso alla Triennale per partecipare alla conferenza stampa della stagione estiva dell'istituzione culturale di Milano, e invece il ministro Fransceschini non si presenta scatenando la protesta dei lavoratori dello spettacolo, sul piede di guerra per i mancati sussidi alla categoria e per una ripartenza ancora piena di dubbi.

"Lo aspettavamo per un confronto - spiegano i manifestanti - E invece non è venuto con la scusa degli Stati generali di Conte. La nostra categoria è in ginocchio, siamo senza sussidi e non sappiamo come ripartirà il nostro settore. In più il ministro ora lancia il progetto del cosiddetto 'Netflix della cultura': un piano che di certo non risolve i problemi dei lavoratori dello spettacolo. Il minimo che ci saremmo aspettati era almeno di ricevere da lui un messaggio per un futuro confronto".