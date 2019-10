Le Frecce tricolori chiudono il Linate Airshow con spettacolari acrobazie nei cieli di Milano

Acrobazie mozzafiato e la scia di fumo tricolore diventata ormai un'icona a livello mondiale. È lo spettacolo delle Frecce tricolori, il corpo scelto dell'Aeronautica militare specializzato nel volo acrobatico e che domenica 13 ottobre ha chiuso il Linate Airshow con uno spettacolo di oltre mezz'ora, davanti a migliaia di spettatori entusiasti.

Una degna conclusione per la due giorni dedicata al volo sulle piste dello scalo milanese, chiuso fino a novembre per ristrutturazione, con dimostrazioni di soccorso in volo, gite in mongolfiera e persino il cinema in realtà virtuale con la proiezione del film 'Top gun' nello tendone di Paramount e Viacom.