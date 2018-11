Donna a piedi nel tunnel della metro, poi la brusca frenata del treno: 14 feriti. Video

Ore 7.47, stazione metropolitana di Loreto. Una donna, una cittadina francese di trenta anni, arriva fino alla fine della banchina, oltrepassa il limite e scende sui binari, come mostrano le immagini.

Atm inevitabilmente deve staccare l'alimentazione dell'intera linea, la M1, e fermare tutti i treni. È da qui - stando alla ricostruzione dell'azienda - che "nasce" poi l'incidente di pochi minuti dopo tra le stazioni di Bonola e Uruguay, dove un convoglio ha frenato bruscamente facendo cadere al suolo numerosi passeggeri, tredici dei quali - tra cui due bimbi - sono poi finiti in ospedale.

"A seguito della brusca frenata delle ore 8 circa all’altezza della stazione di Uruguay M1, Atm precisa - si legge nella nota ufficiale dell'azienda di trasporti milanesi - che da una prima ricostruzione la frenata è avvenuta a seguito di un intervento di disalimentazione dell’intera linea metropolitana che si è ritenuto indispensabile poiché una persona era entrata abusivamente in galleria alle 7,47 con presunte intenzioni suicide".



"L’intera linea è stata pertanto disalimentata per 10 minuti, fino a quando la persona è stata individuata e fermata dalla security Atm a Loreto. Alla ripresa del servizio - spiega Atm - un treno in ripartenza dalla stazione di Bonola M1 ha effettuato una frenata improvvisa attivata dal sistema di sicurezza dei convogli, pochi secondi dopo la rialimentazione della linea".

"L’Azienda, che si scusa per il disagio, è al lavoro - conclude il comunicato - per accertare le cause correlate all’innesco della frenatura".