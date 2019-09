Milano, il sit-in di Fridays for future nell'orto della fashion week

Fridays for future in piazza anche durante la settimana della Fashion week di Milano. I giovani ambientalisti, muniti di cartelli e striscioni hanno rinnovato l'ormai tradizionale appuntamento davanti alla sede del Comune di Milano, in piazza della Scala, chiedendo ai governi di dire "Stop" all'economia del petrolio.

La protesta arriva a una settimana esatta dal terzo global strike previsto per il prossimo 27 settembre, con iniziative e cortei durante tutta la giornata per chiedere un cambio di rotta della politica nell'affrontare la problematica del cambiamento climatico.