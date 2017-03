Una ragazza di diciotto anni in fin di vita e altri sei giovani feriti. È il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in via Giuseppe Mazzini a Paderno Dugnano (Milano), alle due e trenta di venerdì.

Sul luogo dello schianto - al confine con Nova Milanese - sono intervenute cinque ambulanze e due automediche del 118 (LEGGI LA NOTIZIA).

(Immagini B&V Photographers)