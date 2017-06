Malfunzionamento al motore di un mezzo di manutenzione: fumo dalle grate del metrò

Attimi di paura nella notte tra lunedì e martedì 27 giugno in viale Monza a Milano dove alcuni residenti hanno visto uscire del fumo dalle grate della metropolitana. Il fatto intorno alla 1.30 vicino alla fermata di Pasteur. Un incendio? No, solo un malfunzionamento al motore di un mezzo Atm che stava effettuando operazioni di manutenzione nella galleria. Il fumo che è uscito dalle grate — secondo quanto ricostruito — era solo il gas di scarico del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che appurato quanto stava accadendo non sono scesi nella galleria. L'episodio non ha causato né intossicazioni né danni per la linea Rossa del metrò.

(video Alessio M. per MilanoToday)