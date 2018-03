Milano, fuochi d'artificio e un "muro di fuoco" sui Navigli: festa grande della Nord per l'Inter

Ecco le immagini della festa della Curva Nord per i 110 anni dell'Inter. I tifosi si sono ritrovati prima in Duomo, dove hanno intonato diversi cori per rivendicare la supremazia cittadina, e poi in zona Navigli, dove sorgeva il "Campo di Ripa Ticinese", il primo storico impianto sportivo dei nerazzurri.

A mezzanotte in punto - quando l'Inter ha compiuto i suoi primi 110 anni - i ragazzi della Nord hanno acceso decine e decine di fumogeni accompagnati da uno splendido spettacolo di fuochi d'artificio.