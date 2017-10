Fuochi artificiali illegali sparati in mezzo ai palazzi di piazzale Aquileia a Milano: il video

Fuochi artificiali in piazzale Aquileia a Milano. Intorno alle 19.30 di martedì 10 ottobre diversi fuochi artificiali sono stati sparati nel cielo di Milano vicino a Piazzale Aquileia, nei pressi del carcere di San Vittore. L'episodio è stato filmato da diversi passanti. Secondo quanto riferito la polizia locale di Milano, interpellata da MilanoToday, non era stata rilasciata alcuna autorizzazione. Non è ancora chiaro chi sia il responsabile, né il motivo.

Video di Breg Z. per Mt