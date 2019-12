Milano, rubano Volkswagen T Roc e T Cross nei parcheggi dell'Atm: arrestati in 5. Video

Erano innamorati dei Volkswagen T-Roc e T-Cross. Ogni volta che ne vedevano uno all'interno dei parcheggi Atm di San Donato e Cascina Gobba, in particolare, rompevano il deflettore posteriore, entravano nell'abitacolo, sostituivano la centralina, spaccavano il bloccasterzo, mettevano in moto e andavano. Sono stati scoperti e arrestati dagli uomini del Compartimento polizia stradale di Milano, che hanno trovato un capannone riconducibile ai due a Misinto, in provincia di Monza e Brianza. Ci nascondevano complessivamente 29 auto smontate e all'interno c'erano altri tre uomini, anche loro arrestati.

È quanto portato a termine dalla polstrada con "l'Operazione Dabol - iu". A finire in manette sono due fratelli italiani, autori materiali dei furti dei veicoli: G.C. di 68 anni di Grezzago (Mi) e C.W.C. 63enne di Carvico (Bg). Sono stati riconosciuti dai filmati delle telecamere di sicurezza di Cascina Gobba da uno dei poliziotti impegnati nell'indagine, cominciata a settembre a seguito di una anomala impennata dei furti nei parcheggi Atm.