Ecco il "ladro fantasma": nascosto sotto un lenzuolo bianco ruba quadri del '700. Video

Entrava nelle residenze per anziani sfruttando il suo lavoro come impiegato in una società che si occupa proprio di case di riposo. Poi, nascondendosi sotto un lenzuolo bianco, faceva sparire il bottino e lo consegnava subito al suo socio, che si attivava per piazzarlo sul mercato.

Eccolo in azione il "ladro fantasma" che tra luglio e ottobre ha rubato due quadri del XVIII secolo da due strutture per anziani di Pavia. Si tratta di un uomo di cinquanta anni, italiano, che è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Nei guai è finito anche il "collega", un 68enne appassionato d'arte, che cercava di vendere le tele rubate online o nei mercatini.