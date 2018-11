Ecco la "banda del Tocomocho": furti e rapine con i falsi biglietti della lotteria, 27 arresti

Eccoli in azione gli uomini della "banda del Tocomocho", il gruppo criminale specializzato in furti e rapine sgominato dai carabinieri di Rho.

Ventotto persone - ventidue peruviani, tre italiani, un colombiano, un cubano e un egiziano - sono state colpite da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Milano con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, borseggi, rapine, furti in abitazione e ricettazione. Ventuno di loro sono finiti in carcere, sei agli arresti domiciliari e per uno è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’indagine dei carabinieri, iniziata nel gennaio del 2018, ha incastrato il gruppo, che aveva la propria base operativa proprio sotto la Madonnina, da dove poi partiva per andare a mettere a segno i colpi.

Una la "specializzazione" della banda: il "Tocomocho", la truffa sudamericana che consiste nell’avvicinare le vittime - quasi sempre persone anziane o donne - facendo credere loro di avere un biglietto della lotteria vincente e in vendita a una somma inferiore al valore del premio.