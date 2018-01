Milano, furto al McDonald's con la "tecnica dell'elemosina": ecco come colpiscono i ladri

Una richiesta di soldi per mangiare. Un foglio di carta con le richieste d'aiuto scritte a penna. E il cellulare che scompare.

Ecco come agiscono i ladri a Milano, con quella che potrebbe essere ribattezzata la "tecnica dell'elemosina". Ad entrare in azione nelle immagini immortalate dalla polizia locale sono due ragazzini minorenni che rubano il cellulare a una giovane che si trova seduta a un tavolo al McDonald's. I ladri, però, hanno avuto poca fortuna e sono stati fermati e denunciati dai ghisa.

Gli stessi ghisa, nel solo mese di dicembre, hanno controllato oltre 4800 persone: ventisei sono state arrestate in flagranza, ventiquattro sono state denunciate a piede libero e 245 - sospette o già fermate in passato per furto - sono state allontanate dalla città.

Nelle maglie dei controlli, portati avanti dagli agenti dell'unità reati predatori, sono finite due donne - parte della banda delle bosniache - che sono state arrestate dopo aver scippato 7500 euro a una turista sudamericana.

Nei guai, durante la stessa maxi operazione, sono finiti anche due ladri di abiti di lusso: si tratta di una quarantenne italiana - a casa sua i ghisa hanno trovato abiti rubati per trentamila euro - e di un ventiseienne italiano - nell'armadio aveva settemila euro di capi rubati - che è stato bloccato mentre rubava vestiti in un grande magazzino.

È finito in cella invece un giovane di origine marocchina che è stato individuato dai vigili come responsabile di due rapine a mano armata avvenute sulla linea 90 e alla stazione della metro di Romolo. In uno dei due episodi - ha reso noto la Locale - il malvivente aveva minacciato con un coltello un ragazzo per rubargli il cellulare. Dopo la denuncia presentata dal ragazzo, gli investigatori della polizia locale sono riusciti, esaminando i tabulati telefonici, a rintracciare il telefono che nel frattempo era stato messo in vendita online e, in una decina di giorni, era stato rivenduto per ben quattro volte. Gli agenti sono riusciti così a risalire al rapinatore, che è stato riconosciuto dalla vittima. Gli acquirenti online sono stati denunciati per ricettazione o incauto acquisto.