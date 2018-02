Colpo in farmacia in un minuto: ladro fugge con le casse in mano, ma viene arrestato

Un minuto netto. Il tempo di sfondare la vetrina, acciuffare le due casse e scappare - in modo anche abbastanza comico - con il bottino in mano. Purtroppo per lui, però, la sua fuga è durata davvero poco.

Un uomo di quarantotto anni, pregiudicato, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì con l'accusa di furto aggravato per aver svaligiato la farmacia di viale Ranzoni 2, in zona De Angeli.

Alle 3.59, insieme a un complice - che per ora è riuscito a far perdere le proprie tracce -, il malvivente ha sfondato una vetrata del negozio con una spranga di ferro ed è entrato per prendere i due registratori di cassa. Sulle sue tracce, però, si è immediatamente messa una Volante della polizia, allertata dalla titolare della farmacia che aveva ricevuto sul proprio cellulare il segnale d'allarme.

Alla vista dei poliziotti, il ladro è scappato perdendo le casse e i soldi in strada e poco dopo è stato raggiunto e arrestato.