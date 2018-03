Ecco l'inedito di Giorgio Gaber nel nuovo album curato e rivisitato da Ivano Fossati

Si intitola “Le donne di ora” l'inedito di Giorgio Gaber scritto poco prima della sua morte, ad ascoltarlo sembra davvero incredibilmente dei giorni nostri, capacità di chi sa leggere il mondo senza confini di tempo.

Si sono mescolati ricordi, emozioni e tanta nostalgia innanzitutto per il luogo, il teatro Lirico, e poi naturalmente per la musica che lì dentro risuonava. Il grande artista milanese a 15 anni dalla sua morte è più attuale che mai e a renderlo ancora più contemporaneo ci ha pensato Ivano Fossati che ha rivisitato anzi, restaurato tecnicamente, come dice lui stesso, le più belle canzoni del signor G producendo un album dal titolo “Le donne di ora” che anche le nuove generazioni, ne è sicuro, sapranno apprezzare.

In occasione del quindicesimo anniversario, torna Milano per Gaber, la rassegna che si pone come obiettivo quello di mantenere viva la passione per questo grande artista di casa nostra con una serie di iniziative e di incontri tutti al Piccolo Teatro Grassi.

Si comincia lunedì 26 marzo: “Destra, Sinistra o Giorgio Gaber”, sarà presente Graziano Del Rio, grande ammiratore del cantautore milanese, un incontro per discutere della partecipazione alla cosa pubblica intesa nella sua dimensione collettiva sulle note e sul testo di una delle più celebri canzoni del signor G, attuale più che mai, attuale come tutte le sue opere.