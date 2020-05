Coronavirus, lo scivolone di Gallera: "Per infettarmi ora servono due infetti nello stesso momento"

Un'interpretazione un po' troppo "alla lettera" di un numero statistico e lo scivolone è servito. Protagonista della gaffe - abbastanza "pesante" per il ruolo che riveste - è stato l'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera, che venerdì commentando i dati sul Coronavirus ha fornito una lettura un po' troppo "ardita".

L'esponente della giunta, parlando dell'indice di contagio sceso a 0,51, si è infatti affidato a un esempio che però fa acqua da tutte le parti. Bisogna "continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio. Perché lo ricordiamo: 0,51 cosa vuol dire? - ha detto Gallera -. Che per infettare me, bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50 no?". E ancora: "E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone nello stesso momento infette per infettare me. E questo - ha concluso - è l'efficacia dell'azione e ciò che ci fa stare più tranquilli e confidenza. Quando è a 1 - ha poi ribadito - vuol dire che basta che io incontro una persona infetta che mi infetto anche io”.

Il discorso di Gallera, in realtà, è sbagliato in pieno. Perché l'indice Rt cui l'assessore faceva riferimento è un valore statistico che esprime quante persone potenzialmente può infettare un soggetto positivo in termini di probabilità. Se il valore è 1, di conseguenza, un infetto può far "ammalare" una persona, se è minore di 1 "fa ammalare" meno di una persona.

In sostanza l'assessore ha trasformato una valutazione statistica in una questione di "prossimità" - "devo incontrare due infetti nello stesso momento" - che chiaramente non regge. Infatti non è vero che con Rt a 1, una persona infetta contagia sempre una persona sana che incontra e non è vero - per usare l'esempio di Gallera - che in questo momento con Rt a 0,51 l'incontro tra un solo infetto e un sano produce un "mezzo infetto", che evidentemente nella realtà non esiste.

Se pure in termini aritmetici e di semplificazione il discorso di Gallera può avere un senso, non ha assolutamente un senso quel "nello stesso momento", ripetuto due volte, che non ha nessuna base scientifica. I social, puntuali e spietati come sempre, non hanno perdonato la gaffe e il video in poche ore è diventato virale.