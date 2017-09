Galleria, gran festa per i 150 anni: cinque bande e una moneta d'argento

Alle ore 12, proprio come 150 anni fa, come quel 15 settembre 1867 quando il re Vittorio Emanuele II inaugurava la Galleria di Milano. Le celebrazioni hanno richiamato tantissimi milanesi e incuriosito centinaia di turisti che ogni giorno affollano gli spazi compresi tra il Duomo e piazza Della Scala. Cinque bande, partite dalla Piazzetta Reale, hanno attraversato la piazza della Cattedrale e si sono poi disposte al centro della Galleria eseguendo, una per volta, diversi brani. La Banda Civica del Comune di Milano, la Fanfara Taurinense dell’Esercito, la Banda dell’Aeronautica, la Banda dei Carabinieri e la Banda dello Polizia di Stato. Sono stati suonati anche alcuni brani milanesi prima di concludere con l’Inno di Mameli. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una moneta d'argento del valore nominale di dieci euro.