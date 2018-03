Flash mob in Galleria con 110 coristi provenienti da tutta Italia. Le immagini

Per festeggiare i suoi primi 15 anni di attività, Blue Note Milano ha scelto il 15 marzo alle ore 15.15 e ha deciso di farlo cogliendo tutti di sorpresa: una festoso flash mob all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II.

All'evento hanno partecipato 110 coristi dell’Italian Gospel Choir, che si sono dati appuntamento da tutta Italia per celebrare questo importante anniversario del jazz club milanese.

“Per celebrare i 15 anni di Blue Note Milano abbiamo voluto lasciare il segno", affermano Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Casta Diva Group, azienda proprietaria di Blue Note Milano.

"Ben 110 coristi provenienti da tutta Italia si sono riuniti in Galleria Vittorio Emanuele per un emozionante flash mob coordinati da Francesco Zarbano, Presidente e Direttore Artistico del prestigioso Italian Gospel Choir® che rappresenta l’Italia nella musica Gospel. È la terza volta che collaboriamo con Blue Note Milano – dichiara Francesco Zarbano, Presidente e Direttore Artistico dell’Italian Gospel Choir® - Siamo onorati di aver preso parte anche a una ricorrenza così importante come #celebrate15.”