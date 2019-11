Milano, folle gara di velocità tra la sua Ferrari e una Ducati: la nuova "impresa" di Lacerenza

A 137 Km/h per le vie del centro di Milano per dimostrare che la sua Ferrari può battere persino una Ducati. È la nuova "impresa" del ristoratore e infulencer Davide Lacerenza, che sul proprio profilo Instagram ha postato un filmato in cui sfida un motociclista in una gara di velocità nei pressi dei bastioni di Porta Venezia.

Nel video l'automobile sportiva dell'influencer vince la gara, arrivando a toccare la folle velocità di 137 Km/h e "staccando" l'avversario in sella a una moto Ducati. "Abbiamo ammazzato la Ducati ragazzi - gioisce Lacerenza nella Instagram story - Porca vacca... Settecento cavalli sotto il culo!".