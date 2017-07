Gatto resta intrappolato nella tromba dell'ascensore: salvato dai vigili del fuoco | Vd

Era rimasto intrappolato nella tromba dell'ascensore di un palazzo in via Alberto Da Giussano a Milano (zona Conciliazione), ma fortunatamente è stato salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale: una disavventura a lieto fine. È successo nella mattinata di giovedì, come riferito da via Messina.

I pompieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni condomini, hanno bloccato l'ascensore e poi sono entrati nell'elemento di raccordo. Una volta recuperato l'animale lo hanno affidato a un condomino, in atteso che venga preso in consegna dalla protezione animali.