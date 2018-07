Inchiesta per riciclaggio di denaro: tra gli indagati c'è anche Gattuso. Video

L'allenatore del Milan Rino Gattuso sarebbe indagato per trasferimento fraudolento di valori: il tecnico rossonero, infatti, sarebbe coinvolto in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che riguarda in tutto 52 persone e che ha portato a nove misure cautelari, una persona in carcere e 8 obblighi di dimora. L'inchiesta era iniziata nel 2010.

Gennaro Gattuso sarebbe coinvolto nell'inchiesta in quanto socio dal 2011 al 2013, con il 35% delle quote, di una società agricola di Gallarate, fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori strumento di riciclaggio (leggi la notizia).