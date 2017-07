Agenzia Europea del Farmaco, Gentiloni a Milano: "Ci candidiamo per vincere"

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha presentato a Milano la candidatura del capoluogo lombardo come sede dell'Agenzia Europea del Farmaco che lascia Londra dopo la Brexit. "Ci candidiamo per vincere", il Premier non usa mezzi termini ed è convinto della forza di questa città che può vantare numeri invidiabili: 2.500 voli alla settimana, un importante sistema di alta velocità, 14 scuole internazionali, un sistema sanitario e ospedaliero all’avanguardia e la capacità di offrire 7 mila stanze di albergo entro il raggio di un chilometro dal centro città. Il trasferimento dell’Agenzia a Milano porterebbe circa 900 funzionari nel capoluogo lombardo con 500 loro bambini e almeno 600 interlocutori ogni giorno. La decisione finale sarà preso dal Consiglio europeo nella riunione del 19 e 20 novembre prossimi.