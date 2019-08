Coppia aggredita dal proprio cane: donna gravissima, portata in elisoccorso al Niguarda

Una coppia di anziani, uomo di 71 anni e una donna di 73 anni, sarebbe stata aggredita dal proprio cane di grossa taglia nel giardino della loro abitazione sabato pomeriggio. Si tratta di un American staffordshire terrier, chiamato anche AmStaff.

Il fatto è avvenuto a Gerenzano, in via Marzabotto, in una villetta a schiera. Secondo le prime informazioni che sono trapelate, per cause ancora da accertare, infatti, l'animale ha aggredito i padroni con violenza. L'uomo se l'è cavata con qualche escoriazione, ed è stato portato all'ospedale di Saronno in codice verde, mentre la moglie è stata trasportata al Niguarda con l'elisoccorso. Aveva ferite profonde alla testa e al collo. Lotta per la vita.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. L'animale è stato calmato e catturato come si richiede in questi casi.

La coppia possiede anche un secondo cane di razza pitbull: entrambi sono stati portati dall'Ats di Busto Arsizio in una pensione per cani della zona.