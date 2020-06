"Butto i figli dal balcone se me li togliete": il sindaco di Rozzano racconta come li ha salvati

Minacciava di lanciare i suoi tre figli dal balcone di casa perché convinto che i servizi sociali glieli stessero per togliere. È accaduto a Rozzano, nella serata di martedì 9 giugno: una tragedia evitata solo grazie all'intervento del sindaco Gianni Ferretti, che dopo una lunga trattativa con il proprio concittadino è riuscito a trarre in salvo i piccoli durante un momento di distrazione del padre.

"Abbiamo avuto seriamente paura per quei bambini - racconta il primo cittadino al telefono con Milano Today - L'uomo era visibilmente alterato ed era convinto che glieli stessero per portare via. In realtà non era così, ma per convincerlo è servita una trattativa lunga diverse ore. Ero a cena fuori quando sono stato avvisato di quanto stava accadendo dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco. Mi sono precipitato subito sul posto e prima ho cercato di convincere il padre a lasciarli andare parlandogli dal balcone dell'appartamento a fianco, poi, una volta che mi ha lasciato entrare in casa, ho insisitito perché facesse almeno rientrare i figli in casa, al sicuro. Quando poi si è distratto per andare a inveire nuovamente dal balcone contro le forze dell'ordine, ne ho approfittato per togliere l'armadio che bloccava la porta e far entrare i Carabinieri che hanno prima messo in sicurezza i tre piccoli e poi fermato l'uomo".