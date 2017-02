Papa a Milano, la video-lettera di Gicomo: "In Duomo abbiamo le palme come in Palestina"

Si apre con un classico «Carissimo Papa Francesco» la video-letterina di Giacomo Poretti, comico milanese, dedicata alla visita del pontefice in programma il prossimo 25 marzo. La clip — girata con uno smartphone nel salotto di casa — illustra Milano al Vescovo di Roma.

«Ti stiamo aspettando con molto desiderio — prosegue Poretti. Non ti intristire per certe frasi che magari ti avranno riportato, che sono state dette da qualcuno nella nostra città, tipo "Pulizia di Massa" o stupidaggini di questo tipo. A Milano gli stranieri li abbiamo sempre accolti».

Non è mancato il riferimento al tema del momento, le palme in Duomo: "Se verrai in Piazza del Duomo non ti fare ingannare dalle palem che ti sembrerà ri esserea Miami o in Palestina, siccome ci manca il caldo allora facciamo così".

Video da YouTube.