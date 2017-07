Un giardino intitolato a Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa a Milano

Sono ripresi i lavori per la sistemazione dell'area verde di via Montello, un ampio giardino dedicato alla testimone di giustizia Lea Garofalo uccisa a Milano nel 2009. Nel 2011 la convenzione tra Comune e l'associazione "Giardini in Transito" ha permesso la rivalutazione del luogo da spazio residuale degradato a spazio verde pubblico dove la sperimentazione in termini di condivisone, cultura e coesione sono all'ordine del giorno. Entro ottobre sono previsti il rifacimento della recinzione lungo i Bastioni di Porta Volta, l'allestimento di un playground con campetto da basket per i più giovani, nonché opere per la manutenzione del verde e dell'arredo per una migliore valorizzazione paesaggistica. La donna, brutalmente uccisa dall'ex convivente e dai suoi complici, abitava proprio in via Montello a Milano.