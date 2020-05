Milano, centinaia di gilet arancioni in piazza Duomo: assiepati senza mascherine

Decine di persone, in mattinata, al grido di "Libertà, libertà!" si sono assembrate in piazza Duomo a Milano per l'arringa dell'ex generale di brigata dei carabinieri Antonio Pappalardo, ex deputato. Il 74enne, infatti, è leader del movimento dei 'gilet arancioni', sodalizio che si è dato appuntamento, sabato, in diverse città italiane.

Molti partecipanti alla manifestazione, come è possibile vedere dalle immagini postate sui social, non avevano indosso le mascherine - obbligatorie secondo indicazioni regionali anti-Covid-19 - e non rispettavano in alcun modo l'obbligo di distanziamento sociale che ancora vige in Italia. Il coronavirus viene rappresentato come un "disegno politico" fatto per "venderci alla Cina".

I gilet arancioni confluiscono in larga parte da ciò che, a suo tempo, era stato il Movimento dei forconi. Il programma, reperibile in rete - populista, complottista, in molti punti sgrammaticato e con inserti di propaganda di estrema destra - è oggettivamente strampalato. Si parla del ritorno "alla lira italica" e della "libertà di medicina alternativa"; si chiede poi di istituire una commissione di esperti che, in trenta giorni, dia una valutazione "sulla pericolosità dei vaccini".

Ovviamente si auspica di "uscire dall'Europa" e di far cadere il governo Conte, reo di aver "tolto la libertà ai cittadini", come è stato detto durante il comizio di Pappalardo. Si vorrebbe, inoltre, dare un contributo in lire per il "capofamiglia" e rifondare la nazione "sui valori cristiani". A tutto questo si aggiunge la retorica contro le multinazionali e i potenti di turno.

Pappalardo, qualche tempo fa, salì alla ribalta delle cronache per la sceneggiata del tentativo di arresto di Laura Boldrini, ex presidente della Camera, la quale venne accusata, in un delirante monologo dell'uomo, di "usurpazione del potere politico".

