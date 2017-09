"Valutiamo se denunciare il Governo", così Gino Strada sulle politiche migratorie

"Stiamo valutando se denunciare il Governo alla Corte dei Diritti Umani dell'Aia". Così il fondatore di Emergency Gino Strada, in occasione della inaugurazione della nuova sede a Milano della sua organizzazione, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un parere riguardo le politiche sull'immigrazione del nostro Paese. "La decisione di militarizzare il Mediterraneo richiudendo queste persone in centri di tortura è una cosa che rimanda a epoche che non avremmo più voluto vedere".