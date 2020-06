Figurine, giochi e album da colorare: il dono di Fila e Pizzardi editore ai bimbi degli ospedali

Oltre 160mila kit con giocattoli, materiale da disegno e album per le figurine. È il dono di Pizzardi editore e Fila ai bambini degli ospedali di Milano, che domenica 21 giugno hanno recapitato i pacchi presso gli uffici del Comune perché li recapitassero ai piccoli pazienti.

“Si è conclusa la fase più complicata dell’emergenza ed è stata proprio quella dei bambini una delle categorie che più l’hanno sofferta - commentano la Vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti - Una donazione come questa è per noi molto significativa ed è un segnale chiaro dell’attenzione che si vuole e si deve porre, ora più che mai, sui nostri cittadini più piccoli, ancor più su coloro che si trovano in situazioni di grande difficoltà, come i bambini ricoverati negli ospedali o che vivono in comunità”.