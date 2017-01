Video - Maxi sequestro di giocattoli ed elettronica in un capannone e in un negozio

Maxi sequestro di materiale pericoloso, tra oggetti di elettronica, giocattoli e cancelleria (anche colla del tipo usato dai bambini a scuola). Lo ha effettuato la guardia di finanza di Torino nella città di Milano, in un capannone di Affori (via Cialdini) e in un negozio della zona di via Paolo Sarpi (via Niccolini, per l'esattezza). Entrambi di proprietà di un importatore cinese.

L'indagine era partita da un controllo effettuato a Torino presso un negozio al dettaglio. I due imprenditori rischiano ora fino a quattro anni di carcere oltre alle sanzioni amministrative.